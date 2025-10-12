Una generosa Reyer cede a Trapani all' overtime 102-109

Veneziatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non arriva la vittoria a Trapani, che avrebbe voluto dire una boccata d'ossigeno per tutto l'ambiente, ma la Reyer di coach Spahija in Sicilia piazza una prestazione convincente.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayFinisce 109-102 per i siciliani dopo un overtime, i tempi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: generosa - reyer

Una generosa Reyer cede a Trapani all'overtime 102-109 - I lagunari lottano in una partita combattutissima ma nell'extratempo passano gli Shark. Si legge su veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Generosa Reyer Cede Trapani