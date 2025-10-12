Una generosa Reyer cede a Trapani all' overtime 102-109
Non arriva la vittoria a Trapani, che avrebbe voluto dire una boccata d'ossigeno per tutto l'ambiente, ma la Reyer di coach Spahija in Sicilia piazza una prestazione convincente. Finisce 109-102 per i siciliani dopo un overtime, i tempi.
