una famiglia su tre ha ridotto la spesa alimentare

12 ott 2025

La contrazione della capacità di spesa dei consumatori, in particolare delle famiglie, preoccupa anche i commercianti. Se ne fa carico Confcommercio cesenate, analizzando nel dettaglio uno studio diffuso dall’Istat. La spesa che le famiglie hanno dedicato ai consumi è rimasta sostanzialmente stabile nel 2024 (2.755 euro rispetto ai 2.738 del 2023), dato che vale anche nel territorio cesenate. "Si tratta di un report - mette in luce Cofcommercio cesenate- che conferma criticità su potere d’acquisto e propensione ai consumi da parte delle famiglie, anche del Cesenate". Anche nel 2024 le famiglie che spendono di più si confermano essere quelle residenti nei Comuni al centro di aree metropolitane (2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

