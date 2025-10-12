Una donna trasmette in diretta il parto su Twich | migliaia di spettatori assistono alla nascita

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La streamer Fandy ha trasmesso in diretta il proprio parto su Twitch, mostrando l’intero processo a migliaia di spettatori e aprendo un dibattito su privacy e contenuti digitali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

donna trasmette diretta partoLa streamer Fandy ha partorito in diretta su Twitch, con gli auguri del CEO - La streamer nota come Fandy, che si è creata un seguito piuttosto significativo giocando a titoli come Overwatch, League of Legends e soprattutto World of Warcraft, ha trasmesso in diretta su Twitch l ... Secondo hdblog.it

