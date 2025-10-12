Una celebrazione delle Acli in ricordo di Francesco Bensi

Arezzonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Acli di Arezzo ricordano Francesco Bensi. Già segretario di Gioventù Aclista, dirigente provinciale e presidente del circolo “Achille Grandi - Arezzo Centro”, l’opera e l’esempio di questo uomo hanno lasciato un forte segno sull’associazione. La volontà è dunque ora di ricordarlo con una Santa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: celebrazione - acli

celebrazione acli ricordo francescoFrancesco, santo di tutti. Via alle celebrazioni ad Assisi. Meloni: incarnava pace e dialogo -  Il ritorno alla festa nazionale nell’800esimo anniversario della morte ... Scrive msn.com

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre il premier Meloni e il ministro Giuli ad Assisi per le celebrazioni - Il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni sarà ad Assisi il prossimo 4 ottobre in occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco patrono d’Italia. Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Celebrazione Acli Ricordo Francesco