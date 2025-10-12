Una brutta Reggina perde il derby dello Stretto contro il Messina
Una brutta Reggina ha perso (1-0) l'atteso “derby dello Stretto” sul campo del Messina, valido per la 7^ giornata del campionato di serie D. Ad inizio partita, gli amaranto pressano alti il portatore di palla. Su calcio d’angolo, affannoso rinvio dei padroni di casa sul colpo di testa dello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il Messina vince il derby con Roseti (1-0). La Reggina si ferma sulla traversa - Gli amaranto partono meglio, fanno la partita ma non pungono con continuità. Lo riporta messinasportiva.it
Reggina, Ballarino duro dopo la sconfitta nel derby: “Oggi ho visto una squadra senza cuore” - Parole durissime quelle del patron amaranto Nino Ballarino al termine del derby perso contro il Messina. reggiotv.it scrive