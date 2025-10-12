Una banchina diventerà museo galleggiante

Sulla coperta in splendido teak di “Eilean”, ketch bermudiano costruito nel 1936 dai cantieri Fife in Scozia, oggi di proprietà delle Officine Panerai e conosciuta per essere apparsa nel video del 1982 “Rio” dei Duran Duran, l’assessore allo sport Rodolfo Salemi ha rivelato di "avere già in mente quale sarà la banchina dove poter ospitare tutto l’anno le barche storiche e il museo galleggiante ". Così, in occasione della presentazione del raduno delle “ Signore del mare ”, "Il sostegno dell’amministrazione comunale è completo verso questo grande evento sportivo e classico al tempo stesso. Oltre sessanta imbarcazioni d’epoca saranno in porto arricchendo ancora una volta di fascino e di bellezza gli approdi della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

