"Altissimu, onnipotente, bon Signore." Nell’abbraccio sacro, solenne e quasi incantato del Duomo, patrimonio della fede e dell’umanità, Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano, ha scelto i versi del " Cantico delle Creature " di San Francesco per aprire il suo recital di poesia, evento speciale di " Modena patrimonio mondiale in festa", le giornate dedicate ai monumenti che l’ Unesco ha inserito nella sua lista delle meraviglie. Quello di Giancarlo Giannini è stato un viaggio attraverso otto secoli di pensieri e parole poetiche, versi che ‘suonano’ come le punteggiature musicali eseguite dall’ensemble del maestro Marco Zurzolo, una lunga carriera di sassofonista, per anni accanto a Pino Daniele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un viaggio tra versi senza tempo. L’omaggio di Giannini alla poesia