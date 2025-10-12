Un viaggio alla ricerca del vero artigianato da Kansas City a Santarcangelo per visitare la stamperia

Un gruppo di viaggiatori provenienti da Kansas City Pbs ha recentemente visitato la storica Stamperia Marchi a Santarcangelo di Romagna, come parte dei Made with Love Tours — esperienze culturali immersive ispirate alla serie Pbs vincitrice di un Emmy Award Italy: Made with Love. Gli ospiti sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Tra gli antichi avi, alla ricerca delle proprie radici: un viaggio nella memoria a Vaccarezza

Ansia, scuola e legami perduti, il viaggio filosofico di Luigina Mortari alla ricerca della vera educazione, tra la fragilità dell’essere umano e la necessità di coltivare speranza e relazioni

Un viaggio su e giù per l'Italia alla ricerca delle eccellenze gastronomiche di ogni regione

Una dichiarazione d'amore alla Sicilia, un viaggio alla ricerca di sapori e luoghi a volte inediti, per scoprire le meraviglie di una regione che ha sempre qualcosa di nuovo da svelare. Dalla tuma persa di Castronovo di Sicilia agli archi di Pasqua di San Biagio

Nel viaggio alla ricerca dei progetti finanziati dall'Unione Europea gli studenti dell'Università di Siena hanno analizzato un intervento di rinnovo tecnologico e ampliamento del depuratore "Le Tolfe" di Siena. #CohesionPolicy #EURegionsWeek

Viaggio in Italia, la mostra fra artigianato e design - La mostra "Viaggio in Italia" a Firenze celebra l'artigianato e il design, esplorando l'interconnessione tra viaggio e creazione artistica. Si legge su lanazione.it

Un viaggio virtuale alla ricerca della tomba della sirena Partenope - Gennarino è la guida che accompagna i visitatori in un viaggio virtuale e multisensoriale nelle viscere di Napoli. Segnala rainews.it