Un uomo entra a San Pietro e urina sull' altare

AGI - Atti osceni nella Basilica di San Pietro. Un uomo si è avvicinato all' Altare della Confessione e ha urinato. L'episodio è accaduto venerdì mattina. Gli agenti della Gendarmeria Vaticana sono subito intervenuti e l'uomo è stato bloccato e portato via. Non è la prima volta che accadono in San Pietro questi episodi. A febbraio, un uomo di origini rumene era riuscito a salire sullo stesso altare, e aveva distrutto dei candelabri. . 🔗 Leggi su Agi.it

