Un uomo entra a San Pietro e urina sull' altare
AGI - Atti osceni nella Basilica di San Pietro. Un uomo si è avvicinato all' Altare della Confessione e ha urinato. L'episodio è accaduto venerdì mattina. Gli agenti della Gendarmeria Vaticana sono subito intervenuti e l'uomo è stato bloccato e portato via. Non è la prima volta che accadono in San Pietro questi episodi. A febbraio, un uomo di origini rumene era riuscito a salire sullo stesso altare, e aveva distrutto dei candelabri.
Sfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli - Gravissimo episodio nella mattinata di venerdì 10 ottobre, quando un uomo è riuscito ad arrivare fin sotto l'altare del Bernini per sfregiare il simbolo della cristianità
A San Pietro un giovane sale sull'altare ed urina davanti ai fedeli e turisti