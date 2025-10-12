Un uomo entra a San Pietro e urina sull' altare

AGI - Atti osceni nella Basilica di San Pietro. Un uomo si è avvicinato all' Altare della Confessione e ha urinato. L'episodio è accaduto venerdì mattina. Gli agenti della Gendarmeria Vaticana sono subito intervenuti e l'uomo è stato bloccato e portato via. Non è la prima volta che accadono in San Pietro questi episodi. A febbraio, un uomo di origini rumene era riuscito a salire sullo stesso altare, e aveva distrutto dei candelabri.  . 🔗 Leggi su Agi.it

uomo entra san pietroSfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli - Gravissimo episodio nella mattinata di venerdì 10 ottobre, quando un uomo è riuscito ad arrivare fin sotto l'altare del Bernini per sfregiare il simbolo della cristianità ... Si legge su msn.com

uomo entra san pietroA San Pietro un giovane sale sull’altare ed urina davanti ai fedeli e turisti - “A San Pietro un giovane sale sull’altare ed urina davanti ai fedeli e turisti” ... politicamentecorretto.com scrive

