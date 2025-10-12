Un tifoso a Banchero | Segna altri due punti vinco la scommessa Paolo gli risponde e non segna più

Paolo Banchero era impegnato in una partita della prestagione NBA coi suoi Orlando Magic, quando una persona seduta a bordo campo gli ha chiesto di segnare altri due punti per chiudere una scommessa. Il giocatore di origini italiane gli ha risposto dandogli del "tossico", poi non ha segnato più neanche un punto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

