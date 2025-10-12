Un tavolo endoscopico per la Pneumologia | Ci aiuterà nella diagnosi dei noduli

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pneumologia dell’Azienda Usl Irccs di Reggio si arricchisce di una nuova dotazione tecnologica: un tavolo endoscopico del valore di 28mila euro, donato dalla Fondazione Manodori in collaborazione con l’Associazione Sa.Re. L’apparecchiatura sarà destinata alle attività della Pneumologia Interventistica (diretta dal dr Roberto Piro) e, in particolare, al programma di diagnosi dei noduli polmonari, uno dei più avanzati a livello nazionale. Il nuovo tavolo operatorio presenta caratteristiche specifiche che ne consentono l’integrazione ottimale con le apparecchiature in uso e con altre di prossima acquisizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un tavolo endoscopico per la pneumologia ci aiuter224 nella diagnosi dei noduli

© Ilrestodelcarlino.it - Un tavolo endoscopico per la Pneumologia : "Ci aiuterà nella diagnosi dei noduli"

In questa notizia si parla di: tavolo - endoscopico

tavolo endoscopico pneumologia aiuter224Un tavolo endoscopico per la Pneumologia : "Ci aiuterà nella diagnosi dei noduli" - La Pneumologia dell’Azienda Usl Irccs di Reggio si arricchisce di una nuova dotazione tecnologica: un tavolo endoscopico del ... Segnala ilrestodelcarlino.it

tavolo endoscopico pneumologia aiuter224Un nuovo tavolo operatorio per la Pneumologia dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia - La Pneumologia dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia si arricchisce di una nuova dotazione tecnologica: un tavolo endoscopico Stille Medstone 3 PM, del valore di 28mila euro, donato dalla Fondazione ... Da nextstopreggio.it

Cerca Video su questo argomento: Tavolo Endoscopico Pneumologia Aiuter224