Un tavolo endoscopico per la Pneumologia | Ci aiuterà nella diagnosi dei noduli

La Pneumologia dell’Azienda Usl Irccs di Reggio si arricchisce di una nuova dotazione tecnologica: un tavolo endoscopico del valore di 28mila euro, donato dalla Fondazione Manodori in collaborazione con l’Associazione Sa.Re. L’apparecchiatura sarà destinata alle attività della Pneumologia Interventistica (diretta dal dr Roberto Piro) e, in particolare, al programma di diagnosi dei noduli polmonari, uno dei più avanzati a livello nazionale. Il nuovo tavolo operatorio presenta caratteristiche specifiche che ne consentono l’integrazione ottimale con le apparecchiature in uso e con altre di prossima acquisizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
