Un successo la festa del Susumaniello in via Conserva | Un plauso agli esercenti
BRINDISI – Via Conserva si è trasformata nel cuore pulsante della movida brindisina. Ha riscosso grande successo l'iniziativa organizzata dagli esercenti della strada, fra le serate di venerdì 10 e sabato 11 ottobre. I titolari dei locali hanno dato vita all'evento “Susumaniello in via Conserva”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: successo - festa
“Wannabe 2000 – La festa in piazza!”: un successo travolgente al Perdono 2025
Grande successo per la "Festa dei Popoli": dialogo e integrazione al cuore del progetto "aMEimporta"
Grande successo per la festa "I Prati per Tutti" a Cosio Valtellino
Un Successo d'Oro! Grazie a tutti per la Festa dei Nonni! Il Comune di Remanzacco desidera ringraziare di cuore tutti i Nonni, Nipoti e Angeli Custodi che hanno partecipato alla bellissima giornata al Parco Broilo Perosa. #Remanzacco #FestaDeiNonni # - facebook.com Vai su Facebook
Un successo la festa del Susumaniello in via Conserva: "Un plauso agli esercenti" - Il plauso del consigliere comunale Mario Borromeo, presidente della commissione Attività Produttive, all'iniziativa dei commercianti ... Lo riporta brindisireport.it