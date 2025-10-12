Un successo la festa del Susumaniello in via Conserva | Un plauso agli esercenti

BRINDISI – Via Conserva si è trasformata nel cuore pulsante della movida brindisina. Ha riscosso grande successo l'iniziativa organizzata dagli esercenti della strada, fra le serate di venerdì 10 e sabato 11 ottobre. I titolari dei locali hanno dato vita all'evento “Susumaniello in via Conserva”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it