Un solo voto E ora Salis sogna il progetto socialista
È trascorsa quasi una settimana da quando Ilaria Salis ha avuto salva l'immunità per un solo volo al Parlamento Europeo. Un voto che ha destato perplessità anche per presunti malfunzionamenti nella pulsantiera, che sono stati segnalati ma non considerati e che, quindi, hanno permesso al voto di essere registrato. Salis, quindi, può festeggiare e 5 giorni da quella votazione, che l'ha di fatto salvata dal processo in Ungheria a differenza di altri antifà che, invece, si sono regolarmente sottoposti al processo e sono stati condannati, continua a festeggiare. Ma fa anche di più, perchè come ha cercato di fare fin dall'inizio, sta provando a trasformare il voto sul suo singolo caso in qualcosa di collettivo, convinta di essere il simbolo di qualcosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: voto - salis
Il destino di Ilaria Salis nelle mani dell’Europa: martedì il voto che può cambiare tutto
Salis, c'è la data per il voto sull'immunità: "Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia"
Ilaria Salis trema, si avvicina il voto sull’immunità, il 23 settembre. Lei piagnucola: “Salvatemi”
Robby Giusti: “Salis, voto falsato? Ecco lo scandalo”. - X Vai su X
Robby Giusti: “Salis, voto falsato? Ecco lo scandalo”. - facebook.com Vai su Facebook
"Un solo voto...". E ora Salis sogna il "progetto socialista" - L'europarlamentare si lamenta del solo voto di scarto nel suo voto per l'immunità e accusa "le forze del fascismo" che "riescono a trascinare con sé una parte consistente dei liberali" ... Secondo ilgiornale.it
Ilaria Salis, l’anti casta salvata dalla casta: dall’occupazione di case all’occupazione del seggio - Ora ne parla come "vittoria della democrazia e dell'antifascismo". Da panorama.it