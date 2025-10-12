Un posto al sole anticipazioni UPAS | tra corsie e ferite aperte l’intesa tra Rossella e Riccardo torna a farsi sentire
Ci siamo: nella settimana che si apre lunedì 13 ottobre 2025, i fili di una storia che credevamo spezzata tornano a intrecciarsi. Rossella Graziani e Riccardo Crovi si ritrovano fianco a fianco in ospedale, travolti da turni lunghi, responsabilità e risultati che – quando arrivano – hanno il potere di sciogliere rigidità e rancori. Non . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!
Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2025: Mariella e Guido uniti per amore di Lollo!
Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio; Mariella e Guido ritrovano l'intesa
Appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Un posto al sole, ecco cosa succederà! - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Castrese tenta il suicidio, i “fantasmi del passato” tormentano Vinicio - Castrese tenta il suicidio e Vinicio è tormentato dal fantasmi del passato negli episodi Un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 ottobre. Scrive superguidatv.it
Upas, anticipazioni 20-24 ottobre: Damiano va a letto con la sua ex, Roberto scarcerato - Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 20 al 24 ottobre rivelano che tra Damiano e la sua ex Rosa si riaccenderà la passione, e i due finiranno a letto. Come scrive it.blastingnews.com