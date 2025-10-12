C’è una frizione che attraversa questa settimana di Un Posto al Sole: fuori, ai Cantieri, Marina alza la posta; dentro, in carcere, Roberto riceve una notizia che lo colpisce allo stomaco. Due binari che corrono paralleli e poi si toccano, perché ogni movimento oltre le sbarre ribalta gli equilibri d’impresa e ogni scelta industriale rimbalza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Un Posto al Sole, anticipazioni UPAS: Roberto Ferri davanti a una strategia che pesa