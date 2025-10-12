Il gioco tra Cotugno, Alfredo e Guido sta per cambiare ritmo. Dopo giorni tesi e parecchi fraintendimenti, il maggiordomo si è messo al riparo nella casa di Guido e, proprio da lì, riparte una catena di conseguenze che tocca affetti, gelosie, abitudini. È il tipo di trama che ci piace seguire da vicino: leggera in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Cotugno al contrattacco e Alfredo al sicuro da Guido