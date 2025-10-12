Un Posto Al Sole Anticipazioni | La Vendetta Di Marina Giordano!

Scopri come Marina Giordano si prepara a un’escalation nel suo duello con Gagliotti e come Ferri lotta in carcere. Marina Giordano sembra aver tracciato una sola rotta: un obiettivo deciso da raggiungere a tutti i costi. Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole, disegnano un suo cammino segnato da ostacoli, ma senza ripensamenti: ogni occasione verrà colta, ogni resistenza superata. L’imprenditrice è pronta a mettere in moto il suo progetto vendicativo e – anche se il percorso si fa complicato – non accenna a desistere. Nel frattempo, si delineano sviluppi importanti sul fronte carcerario: Roberto Ferri dovrà affrontare un clima ostile dietro le sbarre, e le sue mosse rischiano di peggiorare la situazione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole, Anticipazioni: La Vendetta Di Marina Giordano!

In questa notizia si parla di: posto - sole

Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2025: Mariella e Guido uniti per amore di Lollo!

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio; Mariella e Guido ritrovano l'intesa

Appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Un posto al sole, ecco cosa succederà! Vai su Facebook

Un Posto al Sole anticipazioni 11 ottobre 2025: amori distrutti, vendette e ritorni inaspettati - Un Posto al Sole anticipazioni 11 ottobre 2025: Guido e Mariella ai ferri corti, Marina disperata per Roberto e il ritorno shock di Ferri pronto alla vendetta ... Come scrive affaritaliani.it

Un Posto al Sole, Roberto torna e si riprende tutto: nelle anticipazioni la vendetta di Ferri - Sta per arrivare il momento della rivincita per Roberto, pronto a tornare in gioco e determinato a riconquistare tutto quello che gli è stato tolto. Segnala msn.com