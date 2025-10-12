Un Posto al Sole anticipazioni 13 ottobre | il gesto estremo di Castrese Ferri scopre un' amara verità
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Inizia una nuova settimana di puntata di Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio che tiene compagnia ai telespettatori da quasi trent'anni. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre. Nell' episodio di lunedì 13 ottobre vedremo la reazione della famiglia Altieri al gesto di Castrese, mentre Marina cerca di aiutare Roberto ad uscire di prigione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
