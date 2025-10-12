Un pericolo per la società | il quadrobics è l’ultima ossessione fitness di TikTok ecco cos’è e perché preoccupa gli esperti

Una nuova moda, a metà tra l’esercizio fisico e la performance artistica, sta conquistando i social media, da TikTok a Instagram: si chiama “ quadrobics ” e consiste nel muoversi su tutti e quattro gli arti, imitando l’andatura degli animali. Si gattona, si corre, si salta. I suoi sostenitori ne decantano i benefici, ma la comunità scientifica e medica frena gli entusiasmi. Ma andiamo con ordine. Chi lo pratica non ha dubbi: “ È decisamente un allenamento per tutto il corpo”, ha dichiarato un’appassionata anonima, nota come Soleil, al New York Post. “Ho perso molto peso da quando ho iniziato e vedo davvero la definizione nel mio corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

