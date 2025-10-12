Due continenti diversi, due emisferi diversi, 12mila chilometri di distanza e un viaggio di almeno 22 ore in aereo, ma un’unica festa. È la festa per il centenario della nascita di padre Gianni Corti (nella foto), missionario salesiano originario di Galbiate, dove è nato nel 1925 appunto, scomparso nel 2013 a Comodoro Rivadavia, in Patagonia, ai confini del mondo, dove è morto dopo oltre 60 anni di ministero. Proprio in questi giorni, sia a Galbiate, sia a Comodoro Rivadavia sono in corso le celebrazioni per ricordare il religioso che in quella terra lontana ha costruito scuole, mense, chiese, consultori e oratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un omaggio lungo 12mila km a padre Corti