Un nome nuovo per il judo italiano! Valerio Accogli trionfa nel Grand Prix di Lima
Calato il sipario sulla prima giornata di incontri al Coliseo Eduardo Dibos di Lima (Perù), sede del Gran Prix sudamericano e decimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo. Un day-1 in cui sono state protagoniste cinque categorie di peso: -60 e -66 kg maschili; -48, -52 e -57 kg femminili. In casa Italia si è potuto festeggiare il successo di Valerio Accogli nei -66 kg Un grande percorso per il 21enne nostrano, campione europeo juniores l’anno scorso a Tallinn (Estonia). Il judoka italiano ha iniziato il proprio cammino in maniera brillante, battendo il kirghiso Adis Orozmamatov, dominando la scena con un waza-ari dopo 33? e ponendo il proprio sigillo con uno Yuko allo scadere del tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nome - nuovo
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Non solo Sohm, spunta un nome nuovo a centrocampo
Basket, nuovo nome per l'Adamant: é ufficiale il playmaker Niccolò Pellicano
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Giorni decisivi per il mediano. Nuovo nome in attacco
Un nuovo importante riconoscimento porta in alto il nome di Prato nel panorama della ristorazione italiana. La Pizza di Rebe, guidata da Cristiano Diodato, ha ottenuto i Due Spicchi del Gambero Rosso, conferma dell’eccellenza raggiunta da un percorso f - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, chi è #MarcoOttolini: il nome nuovo per il ruolo di #DirettoreSportivo #Ottolini - X Vai su X
Campionato italiano di judo Fisdir, domenica 12 ottobre al PalaMangano – conferenza sabato 11 ottobre - Sabato 11 ottobre alle ore 17 nella palestra comunale di Borgo Nuovo (Largo Partinico, 1 – Palermo) si terrà la conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano di judo Fisdir, in programma ... Riporta vivienna.it
A Palermo il Campionato Italiano di Judo FISDIR: presentazione ufficiale sabato 11 ottobre a Borgo Nuovo - ] ... Come scrive blogsicilia.it