Calato il sipario sulla prima giornata di incontri al Coliseo Eduardo Dibos di Lima (Perù), sede del Gran Prix sudamericano e decimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo. Un day-1 in cui sono state protagoniste cinque categorie di peso: -60 e -66 kg maschili; -48, -52 e -57 kg femminili. In casa Italia si è potuto festeggiare il successo di Valerio Accogli nei -66 kg Un grande percorso per il 21enne nostrano, campione europeo juniores l’anno scorso a Tallinn (Estonia). Il judoka italiano ha iniziato il proprio cammino in maniera brillante, battendo il kirghiso Adis Orozmamatov, dominando la scena con un waza-ari dopo 33? e ponendo il proprio sigillo con uno Yuko allo scadere del tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Un nome nuovo per il judo italiano! Valerio Accogli trionfa nel Grand Prix di Lima