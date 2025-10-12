Un nome nuovo per il judo italiano! Valerio Accogli trionfa nel Grand Prix di Lima

Calato il sipario sulla prima giornata di incontri al Coliseo Eduardo Dibos di Lima (Perù), sede del Gran Prix sudamericano  e decimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo. Un day-1 in cui sono state protagoniste cinque categorie di peso: -60 e -66 kg maschili; -48, -52 e -57 kg femminili. In casa Italia si è potuto festeggiare il successo di Valerio Accogli nei -66 kg Un grande percorso per il 21enne nostrano, campione europeo juniores l’anno scorso a Tallinn (Estonia). Il judoka italiano ha iniziato il proprio cammino in maniera brillante, battendo il kirghiso Adis Orozmamatov, dominando la scena con un waza-ari dopo 33? e ponendo il proprio sigillo con uno Yuko allo scadere del tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

