Nel corso dell'ultima grande parata militare andata in scena a Pyongyang, la Corea del Nord ha presentato un nuovo missile balistico intercontinentale che potrebbe prepararsi a testare nelle prossime settimane. Si chiama Hwasong-20 e secondo i media locali rappresenterebbe il punto di forza più potente nel " sistema di armi strategiche nucleari del Paese ". Durante l'evento il missile è stato esibito in almeno tre esemplari trasportati su camion lanciamissili a 11 assi. Pare che il motore delle armi sia stato realizzato in fibra di carbonio e superi in potenza i modelli precedenti. Non è chiaro se il Hwasong-20 sia o meno in grado di trasportare testate multiple. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Un missile misterioso". "Può colpire gli Usa": cosa sappiamo dell'Hwasong-20 di Kim