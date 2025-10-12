Un incendio distrugge il monastero della Bernaga a Perego nel Lecchese | 21 suore evacuate

Un vasto incendio è scoppiato ieri nel monastero della Bernaga a Perego, una frazione di La Valletta, nel Lecchese, luogo di culto dal 1600 dove ha ricevuto la comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo. Le fiamme si sarebbero propagate probabilmente per un corto circuito da una delle celle delle 22 monache romite ambrosiane che vi abitano. Al momento le suore erano 21 perché una di loro è ricoverata in ospedale, ed erano tutte insieme davanti alla tv per seguire la preghiera del Papa per la pace. Le 21 religiose sono state fatte evacuare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con nove squadre da Lecco, Monza Brianza (con una Autoscale e una Autobotte) e Como (una Autobotte). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

