Un incendio distrugge il monastero della Bernaga a Lecco | evacuate tutte le monache di clausura
Il convento del Seicento a Perego (Lecco) è andato completamente distrutto dalle fiamme, forse scaturite da un cortocircuito partito da una delle stanze delle 21 monache che vi abitano. Qui aveva ricevuto la prima comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
