Un giorno mangeremo robot | il menù del futuro

Wired.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semiconduttori al pomodoro, circuiti commestibili intelligenti e tecnologia che diventa compost. Nell’ultimo episodio del podcast di Wired Un giorno mangeremo robot, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia si guarda alle scoperte di domani e di dopo domani assieme a tre giovani ricercatori. 🔗 Leggi su Wired.it

un giorno mangeremo robot il men249 del futuro

© Wired.it - Un giorno mangeremo robot: il menù del futuro

In questa notizia si parla di: giorno - mangeremo

"Un giorno mangeremo robot" non è fantascienza e ve lo raccontiamo nel podcast di Wired dedicato all'innovazione sostenibile

Un giorno mangeremo robot: mangiare una caramella per fare un esame medico

Un giorno mangeremo robot: che gusto ha una batteria?

giorno mangeremo robot men249Un giorno mangeremo robot: nei panni di un pannello solare - shirt apre il quinto episodio di Un giorno mangeremo robot, il podcast di Wired realizzato in collaborazione con l’Istituto Ital ... Segnala wired.it

giorno mangeremo robot men249Un giorno mangeremo robot: seminare su Marte - Nel quarto episodio del podcast di Wired Un giorno mangeremo robot, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, i robot non si mangiano ma si inviano su Marte per rendere colti ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Giorno Mangeremo Robot Men249