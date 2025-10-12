Un giorno mangeremo robot | il menù del futuro
Semiconduttori al pomodoro, circuiti commestibili intelligenti e tecnologia che diventa compost. Nell’ultimo episodio del podcast di Wired Un giorno mangeremo robot, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia si guarda alle scoperte di domani e di dopo domani assieme a tre giovani ricercatori. 🔗 Leggi su Wired.it
"Un giorno mangeremo robot" non è fantascienza e ve lo raccontiamo nel podcast di Wired dedicato all'innovazione sostenibile
Un giorno mangeremo robot: mangiare una caramella per fare un esame medico
Un giorno mangeremo robot: che gusto ha una batteria?
Un giorno mangeremo robot: nei panni di un pannello solare - shirt apre il quinto episodio di Un giorno mangeremo robot, il podcast di Wired realizzato in collaborazione con l’Istituto Ital ... Segnala wired.it
Un giorno mangeremo robot: seminare su Marte - Nel quarto episodio del podcast di Wired Un giorno mangeremo robot, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, i robot non si mangiano ma si inviano su Marte per rendere colti ... Si legge su wired.it