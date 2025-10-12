Un corteo silenzioso per restare accanto al popolo palestinese e ricordare i medici uccisi

Reggiotoday.it | 12 ott 2025

Il popolo palestinese spera nella pace ma deve rialzarsi da un assedio durissimo, fatto di morti da piangere, bambini che vivono nella paura, case perdute e soprattutto uno stato che ancora non ha un riconoscimento. Per questo la solidarietà e l'attenzione verso quello che accade a Gaza non si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

I look del red carpet dell’ottava serata di Venezia 82: il corteo silenzioso di The Voice of Hind Rajab ha parlato per tutti noi

Corteo pro Gaza, studenti e insegnanti insieme per la pace: «La scuola non può restare indifferente» - «Blocchiamo tutto», è questo lo slogan che riecheggia da settimane nelle piazze italiane e che ieri ha trovato la sua espressione anche a Brescia. brescia.corriere.it scrive

