Un consulente in famiglia PCTO il progetto dell’Agenzia delle Entrate | domande entro il 7 novembre

“Un consulente in famiglia” è un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) da 60 ore pensato per avvicinare gli studenti ai temi della legalità fiscale e ai servizi dell’Agenzia delle Entrate. Accanto alla sensibilizzazione, è prevista una parte laboratoriale sui servizi telematici e sulla dichiarazione dei redditi online (730 precompilato), oltre a due settimane di stage presso gli Uffici territoriali eo gli Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

