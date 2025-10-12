Un Canto senza Confine | musica e beneficenza per la Casa di Iris al Teatro President
Giovedì 30 ottobre alle ore 20,30, al Teatro President "Un Canto senza Confine", spettacolo musicale-benefico a favore della Casa di Iris, serata organizzata dalla Famiglia Piasinteina.L’evento, "Memorial Nita Rossi", è promosso da Marco Virgenti - direzione artistica - per ricordare il profilo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: canto - confine
In occasione dell'inaugurazione della mostra “Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni” a Villa Manin, sabato 11 ottobre prenderà avvio un bus navetta che collegherà la stazione ferroviaria di Codroipo con il complesso monumentale di Passariano. - facebook.com Vai su Facebook
“Un canto senza Confine” Al President lo spettacolo per la Casa di Iris - Giovedì 30 ottobre alle 20,30, al Teatro President “Un Canto senza Confine”, spettacolo musicale- Riporta piacenzasera.it
Emma Nolde, canto un tempo interstellare senza confini - È un titolo 'interstellare', come lo definisce lei stessa, quello scelto da Emma Nolde per il suo nuovo album. Secondo ansa.it