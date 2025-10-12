Un bimbo ha fretta di nascere parto in ambulanza durante la corsa in ospedale

Aveva fretta di nascere e non ha aspettato l’arrivo in ospedale. Sta bene il neonato partorito all’interno dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure, partita da Villò di Vigolzone. Il piccolo è venuto al mondo nelle scorse ore all’altezza di piazzale Genova, quando il mezzo stava cercando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

