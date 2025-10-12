Un bimbo ha fretta di nascere parto in ambulanza durante la corsa in ospedale

Aveva fretta di nascere e non ha aspettato l’arrivo in ospedale. Sta bene il neonato partorito all’interno dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure, partita da Villò di Vigolzone. Il piccolo è venuto al mondo nelle scorse ore all’altezza di piazzale Genova, quando il mezzo stava cercando. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: bimbo - fretta

Bimbo ha fretta di nascere, 34enne partorisce guidata al telefono dal 118: mamma e figlio stanno bene

Brescia, il bimbo ha fretta di nascere: il parto nel giardino di casa - E' accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona ovest di Brescia: la partoriente era già in travaglio avanzato e ha dato alla luce il figlioletto sulla barella - X Vai su X

Ti svelo 5 verità su cosa succede quando mettiamo fretta ai bambini: - La strategia che funziona davvero: anticipa. Se devi uscire alle 8, inizia la routine alle 7. Usa timer visivi (non verbali). Invece di “sbrigati” di’ “è il momento delle scarpe”. Trasforma la fretta i Vai su Facebook

Brescia, il bimbo ha fretta di nascere: il parto nel giardino di casa - E' accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona ovest di Brescia: la partoriente era già in travaglio avanzato e ha dato alla luce il figlioletto sulla barella, davanti alla porta di casa. Scrive quibrescia.it

La bimba ha fretta di nascere, il parto sul divano di casa. “E’ stato insolito e meraviglioso” - Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia Fabbri, amica della partoriente, e dei sanitari della Misericordia Valdambra ... Da msn.com