Un bassorilievo di Vaccai per papa Leone

Una scultura realizzata dall'artista pistoiese Mauro Vaccai è stata consegnata a papa Leone XIV e verrà collocata nei giardini vaticani. E' un bassorilievo in marmo bianco di Carrara che raffigura la Madonna del Sacro Rosario di Pompei che, secondo il progetto, è destinata a essere incassata in un blocco di pietra lavica del Vesuvio per essere sistemata stabilmente nei giardini del Vaticano. "La terrò tra le cose più care" ha detto papa Prevost a Vincenzo Staiano, un amico di Vaccai, che ha consegnato al pontefice l'opera dell'artista pistoiese. Staiano, titolare della famosa pizzeria napoletana "'o zi' Aniello", è conosciuto come "il pizzaiolo del papa" per aver organizzato più volte una distribuzione di pizze per i poveri ricevendo l'apprezzamento e la simpatia di papa Francesco.

