Un autunno di lavori per Gatteo Mare
Inizieranno a Gatteo Mare diversi lavori per la separazione delle reti fognarie, la riqualificazione dei giardini Don Guanella e del sollevamento del sottopasso di via Trieste. Si tratta di interventi significativi per la riqualificazione urbana e infrastrutturale, che comporteranno anche importanti modifiche temporanee alla viabilità. Il primo intervento sarà il lotto iniziale del progetto di separazione delle reti fognarie, realizzato da Hera, con avvio fissato per martedì. Si tratta del primo di un progetto di cinque lotti di lavori, l’investimento totale ammonta a 6 milioni di euro e sarà realizzato nei prossimi cinque anni, da ottobre a maggio ogni anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
