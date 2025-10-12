Ultimo giorno di Rumore | stasera il gran finale | L’evento è più di un omaggio alla Carrà

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Aldo Di Tommaso Le luci del Palacongressi di Bellaria Igea Marina si accendono questa sera sul gran finale del Rumore Bim festival, la manifestazione nazionale che da quattro anni unisce spettacolo e formazione nel segno di Raffaella Carrà, la showgirl che qui trascorse parte della sua infanzia. Sul palco del gran galà si alterneranno i finalisti delle quattro categorie — baby, junior, nuove proposte e senior — insieme a ospiti d’eccezione: Tiziana Foschi, Carmen Ferreri e Stefano Dei Vernice, affiancati dai ‘maestri’ Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Lighea e John Vignola. La città è in fermento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ultimo giorno di rumore stasera il gran finale l8217evento 232 pi249 di un omaggio alla carr224

© Ilrestodelcarlino.it - Ultimo giorno di Rumore: stasera il gran finale: "L’evento è più di un omaggio alla Carrà"

In questa notizia si parla di: ultimo - giorno

DIRETTA | Dall’Hotel Sheraton, ultimo giorno di mercato: segui le trattative dell’1 settembre LIVE

Addetto alla vigilanza di un negozio minacciato con un coltello. "Oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro"

Entra in un negozio con un coltello a serramanico. E comincia l'incubo: "Oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro"

ultimo giorno rumore staseraUltimo giorno di Rumore: stasera il gran finale: "L’evento è più di un omaggio alla Carrà" - Al Palacongressi si terrà il gala conclusivo, con l’esibizione dei giovani talenti e la presenza di maestri come Enzo Paolo Turchi ... Si legge su msn.com

ultimo giorno rumore staseraRumore Festival di Fanpage.it, Saverio Tommasi racconta l’arresto, Francesca Albanese: “Violenza di cui i palestinesi parlano da decenni” - it in corso all'Acquario Romano, il programma di oggi, 5 ottobre: tra gli ospiti Saverio Tommasi tornato ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Giorno Rumore Stasera