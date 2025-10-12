Ultimo giorno di Rumore | stasera il gran finale | L’evento è più di un omaggio alla Carrà

di Aldo Di Tommaso Le luci del Palacongressi di Bellaria Igea Marina si accendono questa sera sul gran finale del Rumore Bim festival, la manifestazione nazionale che da quattro anni unisce spettacolo e formazione nel segno di Raffaella Carrà, la showgirl che qui trascorse parte della sua infanzia. Sul palco del gran galà si alterneranno i finalisti delle quattro categorie — baby, junior, nuove proposte e senior — insieme a ospiti d’eccezione: Tiziana Foschi, Carmen Ferreri e Stefano Dei Vernice, affiancati dai ‘maestri’ Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Lighea e John Vignola. La città è in fermento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

