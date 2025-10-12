Ultimo atto dell' EPT di Malta | segui in diretta il final table
Restano in lizza cinque giocatori. In palio una prima moneta da oltre 750.000 euro. Purtroppo non ci sono italiani nell'ultimo giorno di gara. Alessandro Barone ci ha provato senza successo. Oggi si assegna il titolo. Seguite la diretta streaming con commento in italiano sul nostro sito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ultimo - atto
Stranger Things, ultimo atto: il ritorno dopo tre anni. Ma la chiusura già divide: ecco perché
Miss Livorno 2025, stasera l'ultimo atto alla Terrazza Mascagni: i nomi delle finaliste
Atp 250 Bastad, Darderi batte Cerundolo e conquista la finale. Ora l'ultimo atto contro De Jong
Ultima partita delle Divisioni Series: a Milwaukee l'ultimo atto della rivalità tra Cubs@Brewers in diretta dalle 2 di notte su Sky Sport Arena (ch. 204) con commento in italiano! #SkyBaseball #Postseason - X Vai su X
Arriva in libreria l'ultimo capitolo: si chiude la saga di Gea e i baluardi! Le battaglie contro gli invasori proseguono, mentre i Diavoli cercano di creare una nuova razza più idonea alla vita sulla Terra... Ultimo atto per la biondina rockettara che "sembra" aver defi - facebook.com Vai su Facebook
EPT Malta, si decide il Main Event. Segui il tavolo finale in diretta streaming - Cinque giocatori in partenza al final day del torneo più importante. Da tuttosport.com
EPT Malta: Barone perde il flip della rimonta a 14 left, Aliaksei Boika per un record da leggenda - 300 Main Event, dove non ci saranno azzurri a combattere per la picca: ... Riporta italiapokerclub.com