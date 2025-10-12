Ultimo atto dell' EPT di Malta | segui in diretta il final table

Gazzetta.it | 12 ott 2025

Restano in lizza cinque giocatori. In palio una prima moneta da oltre 750.000 euro. Purtroppo non ci sono italiani nell'ultimo giorno di gara. Alessandro Barone ci ha provato senza successo. Oggi si assegna il titolo. Seguite la diretta streaming con commento in italiano sul nostro sito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

