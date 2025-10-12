Ultimissime Non c’è pace per l’infermeria bianconera A Tosini e Nardi si è aggiunto Cavallari
Un altro bianconero ha raggiunto Tosini e Nardi in infermeria: Cavallari ha accusato un fastidio al retto femorale della coscia destra e pertanto non sarà della partita. In difesa agiranno così Conti, Somma e Zanoni. Sono invece abili e arruolabili Barbera e Noccioli; il centrocampista potrebbe partire dalla panchina: con l’essenza di Tosini, dovrebbe essere nuovamente Rossi, infatti, il 2006 prescelto a vestire la maglia titolare. L’attaccante, invece, potrebbe scendere in campo dal primo minuto, da vedere semmai in quale posizione: dipenderà dall’eventuale impiego di Menghi che sta pian piano ritrovando la condizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Carlo Conti va di fretta chiude Tale e Quale Show, proclama la vittoria di Samuele Cavallo e cede subito la linea, senza far esibire il vincitore all'Edizione Straordinaria del Tg1 dove una sempre impeccabile Emma D'Aquino si occupa delle ultimissime sulla de - facebook.com Vai su Facebook