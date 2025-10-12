Ultimissime Juve LIVE | Milinkovic Savic è il grande sogno dei bianconeri nuovi nomi per la fascia
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 12 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ultimissime - juve
Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime
Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani
Le ultimissime sulla Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ Vai su Facebook
#Buffon: “Con la #Juventus ho vinto 13 Scudetti, non 11. Ci sono pure quelli vinti sul campo e revocati. Italia? Serve attaccamento alla maglia. Ottimo impatto di #Gattuso. Al 90% andremo allo spareggio. Le ultime partite del girone dovranno prepararci per arri - X Vai su X
DIRETTA | Calciomercato Juventus, scambio per Vlahovic: all in Milinkovic Savic – Le news del 12 ottobre - Il futuro del serbo rappresenta un nodo di cruciale importanza per le mosse di mercato della 'Vecchia Signora' che hanno le idee chiare. Riporta juvelive.it
Milinkovic Savic Juve si può fare! È il sogno per gennaio ma servirà un grande sacrificio economico: le cifre e quel dettaglio che lo allontana dall’Arabia - Milinkovic Savic Juve si può fare: gli aggiornamenti sul possibile colpo dei bianconeri a centrocampo. Si legge su juventusnews24.com