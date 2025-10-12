Ultimissime Inter LIVE | tutti gli aggiornamenti sugli Azzurri e ad Appiano Gentile | le novità di oggi Su Mkhitaryan…
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di SABATO 11 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 10 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 9 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 7 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 6 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ultimissime - inter
Ultimissime Inter LIVE: Lookman si infortuna in allenamento ma i nerazzurri insistono. Spunta il nome di Xhaka per il post Calha
Le ultimissime di calciomercato: Estupinan si avvicina al Milan. L’Inter spinge per Lookman
Ultimissime Inter LIVE: il Fenerbahce su Calhanoglu, Xhaka come suo sostituto? Le ultime su Lookman
FcInterNews.it. . Focus speciale sull'attacco 25/26 dell'Inter dopo le prime partite della stagione. Finalmente due degni sostituti di Lautaro e Thuram, anche se l'attacco sulla carta ha un giocatore in meno rispetto a qualche mese fa. Le ultimissime anche in vista - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino, Parma-Lecce, Inter-Cremonese e Atalanta-Como: le ultimissime - X Vai su X
DIRETTA: Inter-Cremonese LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti in tempo reale - L'Inter riceve la Cremonese in occasione della sesta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match di San Siro. Si legge su msn.com
Chivu e la sua Inter: “Voglio che siano tutti arrabbiati! Diouf un po’ timidino” - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese ... Segnala calciomercato.it