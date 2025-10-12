Ultime novità su Raoul Bova e Rocio Munoz Morales | pare abbiano trovato un accordo ecco in cosa consiste

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales avrebbero trovato un accordo economico dopo la separazione, evitando di portare la loro storia in tribunale. Ecco cosa prevede l’intesa tra i due ex. Leggi anche: Raoul Bova sempre più vicino a Beatrice Arnera, mentre lei asfalta Selvaggia Lucarelli: ma che succede? Dopo settimane di indiscrezioni, sembra che Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales abbiano finalmente trovato un punto d’incontro. La loro relazione, durata oltre dieci anni e costellata da momenti intensi e due figlie, sembrava destinata a concludersi con un contenzioso legale. Invece, secondo le ultime indiscrezioni, i due attori hanno scelto la via del dialogo e della serenità, raggiungendo un accordo economico pacifico che mette fine a ogni tensione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

