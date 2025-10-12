Ufficio postale salvato dalla festa patronale
Una rapina che al momento rimane “sullo sfondo“, citata nell’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Monza che ha portato in carcere Carlo Testa, 44 anni, e Giuseppe Amoruso, 59 anni, entrambi di Milano: è il colpo da 103mila euro, messo a segno il 20 giugno all’ufficio postale di Carimate, da due uomini fuggiti su una Golf grigia. I due sono stati arrestati martedì dai carabinieri di Desio, che li hanno bloccati su quella stessa auto prima che entrassero in azione. Con loro avevano guanti da lavoro, sciarpe e scaldacollo, con cui si sarebbero coperti il volto, e un coltello da 20 centimetri con tre lame pieghevoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
