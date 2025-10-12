Una rapina che al momento rimane “sullo sfondo“, citata nell’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Monza che ha portato in carcere Carlo Testa, 44 anni, e Giuseppe Amoruso, 59 anni, entrambi di Milano: è il colpo da 103mila euro, messo a segno il 20 giugno all’ufficio postale di Carimate, da due uomini fuggiti su una Golf grigia. I due sono stati arrestati martedì dai carabinieri di Desio, che li hanno bloccati su quella stessa auto prima che entrassero in azione. Con loro avevano guanti da lavoro, sciarpe e scaldacollo, con cui si sarebbero coperti il volto, e un coltello da 20 centimetri con tre lame pieghevoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Ufficio postale salvato dalla festa patronale