UFFICIALE Rabiot assente all’allenamento | Milan in ansia

Adrien Rabiot salta l’ultimo allenamento della nazionale francese: l’annuncio del ct Deschamps e Milan in ansia Il centrocampista francese non è presente alla rifinitura serale in vista della gara contro la Francia di domani sera. Adrien Rabiot salta l’allenamento a causa di un colpo preso al polpaccio. Non sembra essere nulla di grave, ma lo staff medico della nazionale per evitare rischi maggiori ha preferito preservarlo. A dare l’annuncio è stato lo stesso Deschamps, che in conferenza stampa ha parlato di un “colpo al polpaccio”. Il tecnico ha anche sottolineato che va dato solo tempo per recuperare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

