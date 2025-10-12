Ue cambiano le regole alle frontiere | da oggi al via nuovo sistema di controllo Ees cos’è e come funziona

(Adnkronos) – Cambiano da oggi, domenica 12 ottobre, le regole per i controlli alle frontiere europee con l'entrata in vigore, in 29 Paesi, del nuovo sistema digitale di gestione EntryExit System (Ees) che acquisisce i dati biometrici di cittadini extra-Ue e Schengen.  Ees registrerà digitalmente entrate e uscite, oltre ai dati del passaporto, impronte digitali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

