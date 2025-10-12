Ucraina Zelensky-Trump | seconda telefonata in due giorni Cremlino | Momento drammatico di escalation
(Adnkronos) – Seconda telefonata in due giorni Volodymyr Zelensky e Donald Trump. "Ho appena parlato con il presidente degli Stati Uniti – per la seconda volta in due giorni – e anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva", ha scritto in un post il presidente ucraino che ha chiesto maggiori difese aeree e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
UCRAINA | Zelensky annuncia: 'Seconda telefonata in due giorni con Trump. Conversazione produttiva, dalla difesa aerea al lungo raggio fino all'energia'. E a Macron il presidente ucraino chiede 'più missili e difese aeree' #ANSA - X Vai su X
Ucraina, Zelensky sente Trump: "Parlato di difesa aerea" Il presidente ucraino: "Telefonata positiva" - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky sente Trump: è la seconda telefonata in due giorni - Il presidente ucraino si è congratulato ieri al telefono con Trump per il risultato ottenuto in Medio Oriente. Secondo ilmattino.it
Ucraina, Zelensky-Trump: seconda telefonata in due giorni. Cremlino: "Momento drammatico di escalation" - Seconda telefonata in due giorni Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Da msn.com