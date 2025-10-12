Ucraina Zelensky sente Trump | Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca | Focus sui missili a lungo raggio
Il presidente ucraino a colloquio col presidente americano: "Abbiamo parlato di difesa aerea, è stato produttivo e positivo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Ucraina, Zelensky sente Trump: 'Ferma la guerra come a Gaza' - "Se si è riusciti a fermare la guerra a Gaza, allora si può fermare anche quella della Russia". Secondo ansa.it
L'appello di Zelensky a Trump: "Fai finire la guerra anche in Ucraina" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha telefonato a Donald Trump esortandolo acsfruttare l'impulso del cessate il fuoco a Gaza per mediare ... Da iltempo.it