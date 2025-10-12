Ucraina | Trump potrei dover mandare dei tomahawk se guerra non si risolve

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A bordo dell’Air Force One, 12 ott. (LaPressAP – Il presidente Usa Donald Trump, parlando a bordo dell’Air force One ha detto che dovrebbe poter mandare del Tomahawk in Ucraina se la guerra non si risolve. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina trump potrei dover mandare dei tomahawk se guerra non si risolve

© Lapresse.it - Ucraina: Trump, potrei dover mandare dei tomahawk se guerra non si risolve

In questa notizia si parla di: ucraina - trump

Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump

Axios, 'incontro Usa, Ucraina e Ue prima di Trump-Putin'

Il politologo: “Trump non si fida di Kiev. E l’Ucraina rischia la spartizione”

Ucraina: Trump, Paesi Nato impongano dazi a Cina al 100% per porre fine a guerra - Il presidente americano, Donald Trump, invita gli alleati Nato a imporre dazi alla Cina al 100% per favorire la fine del conflitto in Ucraina, oltre che a ... Scrive ilsole24ore.com

Putin: "Oltre 700mila soldati russi in Ucraina". Trump: "Mi ha deluso" - Nelle stesse ore Putin rivendicava la presenza in Ucraina di "più di 700mila soldati russi che combattono al fronte". Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Trump Potrei Dover