Ucraina | Trump potrei dover mandare dei tomahawk se guerra non si risolve
A bordo dell’Air Force One, 12 ott. (LaPressAP – Il presidente Usa Donald Trump, parlando a bordo dell’Air force One ha detto che dovrebbe poter mandare del Tomahawk in Ucraina se la guerra non si risolve. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump
Axios, 'incontro Usa, Ucraina e Ue prima di Trump-Putin'
Il politologo: “Trump non si fida di Kiev. E l’Ucraina rischia la spartizione”
Ucraina, Zelensky sente Trump: "Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca" | Focus sui missili a lungo raggio #ucraina #russia #guerra #12ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/ucraina-guerra-russia-giorno-1327-diretta-news_104538392-202
Ucraina, Zelensky sente Trump: "Parlato di difesa aerea" Il presidente ucraino: "Telefonata positiva"
Ucraina: Trump, Paesi Nato impongano dazi a Cina al 100% per porre fine a guerra - Il presidente americano, Donald Trump, invita gli alleati Nato a imporre dazi alla Cina al 100% per favorire la fine del conflitto in Ucraina, oltre che a ... Scrive ilsole24ore.com
Putin: "Oltre 700mila soldati russi in Ucraina". Trump: "Mi ha deluso" - Nelle stesse ore Putin rivendicava la presenza in Ucraina di "più di 700mila soldati russi che combattono al fronte". Segnala adnkronos.com