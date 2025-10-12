Ucciso un camionista a Bolzano fermato un collega

Agi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Ci sarebbe una lite tra connazionali dietro l'omicidio a Bolzano di un camionista romeno di 32 anni, ucciso in un parcheggio della zona industriale della città. La Polizia di Stato ha fermato nella notte un altro camionista romeno 47enne dopo che gli agenti lo hanno sorpreso con tracce di sangue sul corpo e all'interno del suo Tir sono stati rinvenuti indumenti intrisi di sangue. Dalle testimonianze, è emerso che sabato i due camionisti avevano litigato per futili motivi. Il presunto assassino si era dato alla fuga a bordo del proprio autoarticolato ed è stato rintracciato verso le ore 3,25 della notte dalla Polizia stradale presso il parcheggio Laimburg dell'autostrada A22. 🔗 Leggi su Agi.it

ucciso un camionista a bolzano fermato un collega

© Agi.it - Ucciso un camionista a Bolzano, fermato un collega

In questa notizia si parla di: ucciso - camionista

"Hai ucciso tre persone": colto da malore. Indagato camionista del tir umbro

Uomo di 32 anni scende dall'auto e viene travolto e ucciso da un tir: orrore sull'A1. Caccia al camionista: «Non si è fermato»

Scende dall'auto in A1, 32enne travolto e ucciso da un tir: il camionista non si è fermato

ucciso camionista bolzano fermatoBolzano, camionista ucciso durante una lite: fermato un collega - La vittima è un rumeno, così come l'altro camionista di 47 anni fermato dalla polizia nella notte a Laimburg sulla A ... Lo riporta rainews.it

ucciso camionista bolzano fermatoUcciso durante lite in un parcheggio, fermato camionista 47enne - È un camionista rumeno di 47 anni il presunto assassino del collega di 32 anni, anche lui rumeno, trovato cadavere in una pozza di sangue con alcune ferite da taglio, di cui una mortale sotto l'ascell ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Camionista Bolzano Fermato