ucciso un camionista a bolzano fermato un collega

Ci sarebbe una lite tra connazionali dietro l'omicidio a Bolzano di un camionista romeno di 32 anni, ucciso in un parcheggio della zona industriale della città. La Polizia di Stato ha fermato nella notte un altro camionista romeno 47enne dopo che gli agenti lo hanno sorpreso con tracce di sangue sul corpo e all'interno del suo Tir sono stati rinvenuti indumenti intrisi di sangue. Dalle testimonianze, è emerso che sabato i due camionisti avevano litigato per futili motivi. Il presunto assassino si era dato alla fuga a bordo del proprio autoarticolato ed è stato rintracciato verso le ore 3,25 della notte dalla Polizia stradale presso il parcheggio Laimburg dell'autostrada A22.

