Ucciso durante una lite in un parcheggio per tir a Bolzano
Violenta lite tra camionisti questa notte in un parcheggio per i tir a Bolzano. La vittima è un cittadino romeno di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli inquirenti anche grazie ad alcune testimonianze, nella tarda serata di ieri in un'area di sosta per mezzi pesanti a Bolzano Sud è nato un diverbio tra camionisti stranieri. A un certo punto uno di loro avrebbe estratto un coltello e ferito mortalmente il 32enne. La notizia, data dal Tgr Rai di Bolzano, è stata confermata all'ANSA dagli inquirenti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza con il medico d'urgenza, che però ha solo potuto costatare il decesso.
