ucciso a bolzano durante una lite tra camionisti in un parcheggio per tir

12 ottobre 2025. Un camionista romeno di 32 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata in un parcheggio per tir a Bolzano Sud. L'aggressore, anch'egli autista straniero, è fuggito subito dopo il delitto. La dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, supportata anche da alcune testimonianze, nella tarda serata di ieri, 11 ottobre, è scoppiato un diverbio tra camionisti stranieri in un'area di sosta per mezzi pesanti. Durante la discussione, uno dei presenti avrebbe estratto un coltello e colpito mortalmente il 32enne romeno. Intervento dei soccorsi e rilievi.

