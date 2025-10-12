Ucciso a Bolzano durante una lite tra camionisti in un parcheggio per tir

Dayitalianews.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS 12 ottobre 2025. Un camionista romeno di 32 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata in un parcheggio per tir a Bolzano Sud. L’aggressore, anch’egli autista straniero, è fuggito subito dopo il delitto. La dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, supportata anche da alcune testimonianze, nella tarda serata di ieri, 11 ottobre, è scoppiato un diverbio tra camionisti stranieri in un’area di sosta per mezzi pesanti. Durante la discussione, uno dei presenti avrebbe estratto un coltello e colpito mortalmente il 32enne romeno. Intervento dei soccorsi e rilievi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

ucciso a bolzano durante una lite tra camionisti in un parcheggio per tir

© Dayitalianews.com - Ucciso a Bolzano durante una lite tra camionisti in un parcheggio per tir

In questa notizia si parla di: ucciso - bolzano

Serratia marcescens, cos’è il batterio che ha ucciso due neonati prematuri a Bolzano

Il batterio nel biberon che ha ucciso due neonati a Bolzano può proliferare in casa? La risposta dell’esperta

Ucciso durante una lite in un parcheggio per tir a Bolzano

ucciso bolzano durante liteUcciso durante una lite in un parcheggio per tir a Bolzano - Violenta lite tra camionisti questa notte in un parcheggio per i tir a Bolzano. Come scrive msn.com

Delitto a Bolzano, camionista 32enne ucciso a coltellate in un parcheggio dopo una lite scoppiata con un collega - Delitto a Bolzano: un camionista di nazionalità romena è stato ucciso sul piazzale della ditta Fercam a Bolzano ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Bolzano Durante Lite