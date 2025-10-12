Uccide la moglie in salotto poi si getta dal balcone La tragedia di Mirandola

L'allarme è scattato poco dopo le ore 8, quando il corpo di Giuseppe Campi è stato notato steso sulla rampa di accesso ai garage interrati della sua abitazione. In via San Faustino, all'angolo con via Pollastri - nella periferia di Mirandola - sono intervenute ambulanza e automedica, ma ormai non. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

