Uccide il collega camionista dopo una lite a Bolzano rintracciato con gli abiti ancora sporchi di sangue

Fanpage.it | 12 ott 2025

Un uomo di 47 anni è stato arrestato sull'A22 con l'accusa di aver ucciso a coltellate un collega camionista dopo una lite in un parcheggio di Bolzano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uccide - collega

