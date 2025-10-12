Ubriaco alla guida di una Lamborghini fugge a folle velocità dai carabinieri | fermato e denunciato

Bergamonews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando la pattuglia della sezione Radiomobile dei carabinieri di Chiari si è vista sfrecciare davanti a tutta velocità sulle strade di Cologne, in provincia di Brescia, una Lamborghini Huracan Evo non ha potuto fare altro che lanciarsi all’inseguimento a sirene spiegate: erano circa le 23 di venerdì e da quel momento è scattato un inseguimento che si è protratto per chilometri, terminando in provincia di Bergamo dopo una serie di manovre spericolate da parte del fuggitivo. Al volante P.K., 36enne kosovaro residente a Castelli Calepio e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale che gli imponeva di rientrare a domicilio proprio entro le 23. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

ubriaco alla guida di una lamborghini fugge a folle velocit224 dai carabinieri fermato e denunciato

© Bergamonews.it - Ubriaco alla guida di una Lamborghini fugge a folle velocità dai carabinieri: fermato e denunciato

In questa notizia si parla di: ubriaco - guida

Ubriaco alla guida tenta la fuga: 28enne fermato dai carabinieri ad Albese con Cassano. A bordo anche droga

Guida ubriaco nella notte sulla Novedratese, fa incidente e fugge: tasso quasi 3 volte oltre il limite

Ubriaco alla guida, folle fuga di 10 km: ha cercato di speronare la polizia

ubriaco guida lamborghini fuggeUbriaco alla guida, investe e uccide un ciclista di 25 anni: prima fugge, poi torna sul luogo della tragedia con la mamma - Un giovane di 25 anni, di origine indiana, che questa notte stava pedalando in bici sulla Rivoltana a Trucazzano, nel Milanese, indossando un ... Da msn.com

Ubriaco al volante della Lamborghini, fermato dopo un inseguimento - Nei guai un 36enne di origine kosovare che non si è fermato all’alt dei carabinieri a Cologne: è stato fermato a Grumello del Monte ... Da giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Ubriaco Guida Lamborghini Fugge