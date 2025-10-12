Ubriaco alla guida di una Lamborghini fugge a folle velocità dai carabinieri | fermato e denunciato

Quando la pattuglia della sezione Radiomobile dei carabinieri di Chiari si è vista sfrecciare davanti a tutta velocità sulle strade di Cologne, in provincia di Brescia, una Lamborghini Huracan Evo non ha potuto fare altro che lanciarsi all’inseguimento a sirene spiegate: erano circa le 23 di venerdì e da quel momento è scattato un inseguimento che si è protratto per chilometri, terminando in provincia di Bergamo dopo una serie di manovre spericolate da parte del fuggitivo. Al volante P.K., 36enne kosovaro residente a Castelli Calepio e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale che gli imponeva di rientrare a domicilio proprio entro le 23. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

