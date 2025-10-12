Ubriachi e giovani non graditi in via Atenea | sanzioni denunce e allontanamenti dai locali della movida

Agrigentonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno - un diciannovenne - è stato trovato decisamente alticcio. L'altro - un venticinquenne - non avrebbe invece potuto rimettere piede in via Atenea, né frequentare i locali della movida della zona, per tre anni. Entrambi sono stati pizzicati dagli agenti della polizia di Stato durante il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ubriachi - giovani

